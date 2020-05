Amici, Simone Nolasco: “Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato”

View this post on Instagram

Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato , diverso e inadatto. Guardavo gli altri e desideravo di essere come loro… “ NORMALE “. Mi ero costruito così tante barriere , da non riuscire ad essere piú completamente me stesso neanche con la mia famiglia. Il disprezzo , il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro ad un bozzolo. Ma chi non esce dal bozzolo non diventerà mai farfalla , ed io volevo vivere la mia vita come meritavo , come ogni essere umano ha il diritto di fare… Come un uomo LIBERO. Libero di amare chi voglio , perché due sorrisi innamorati non possono far male a nessuno, semmai sanano il mondo. Mi auguro che al più presto possibile non ci sia più bisogno di una giornata per ricordarci che siamo tutti uguali , e che l’amore venga riconosciuto tra le persone e non tra i sessi. L’ Omofobia è il peggior cancro della nostra società . Scegliamo di essere migliori.