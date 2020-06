Le parole sdolcinate di Eleonora Daniele a Mara Venier dopo il collegamento a Domenica In anticipano l’emozionante proposta che la Daniele fa alla Venier

Eleonora Daniele e Mara Venier – Momenti emozionanti hanno hanno invaso Instagram negli ultimi giorni. La padrona di casa di Stasera Italia, nonché neomamma di Carlotta, ha rivolto un lungo ed emozionante post Instagram dove ha riportato alcuni momenti del collegamento con Domenica In, avvenuto domenica 14 giugno.

La conduttrice, dopo aver mostrato alla Venier la piccola Carlotta, si è intrattenuta in una lunga chiacchierata con la collega e amica. Poco dopo, arriva il ringraziamento della Daniele tramite social, facendo commuovere i fan per quello che ha detto alla Venier, in particolare, una frase.

Le parole sdolcinate di Eleonora Daniele a Mara Venier dopo il collegamento a Domenica In anticipano l’emozionante proposta che la Daniele fa alla Venier

“Ha riportato Domenica In al grande successo” tanta dolcezza, ringraziamenti e poi arriva la proposta a Mara

Nel suo post, Eleonora Daniele si complimenta così con Mara Venier: “ringrazio una grande protagonista come Mara, che ha riportato Domenica In al grande successo. Con la sua umiltà e la sua empatia nel condurre e intervistare come pochi sanno fare”. Un elogio senza precedenti per la padrona del salotto domenicale più amato d’Italia. Ma le parole seguenti della conduttrice fanno letteralmente impazzire i fan. La Daniele ha fatto un commovente annuncio riguardante Mara Venier e Carlotta.

“Ti aspettiamo per il battesimo”

“Grazie per avermi accompagnato durante la gravidanza e al momento della nascita di Carlotta, sempre con grande affetto e amicizia“. Con queste parole Eleonora Daniele elogia l’amicizia con la conduttrice di Domenica In in seguito al collegamento di domenica scorsa, dove ha anche mostrato per la prima volta la piccola Carlotta. Subito dopo, continua così: “Mara, tu sei una veneta tosta! Io e Carlotta ti aspettiamo per il battesimo.”. Mara Venier sarà quindi la madrina di Carlotta.