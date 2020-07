Eleonora Daniele svela la data del suo ritorno a Storie Italiane per la prima volta “da mamma”, ma prima si concede una vacanza con Carlotta

Eleonora Daniele, neomamma della bellissima Carlotta, tornerà presto al timone di Storie Italiane. Ma per adesso la stiamo vedendo godersi la maternità e un meritato riposo. Intervistata dal magazine TvMia, la conduttrice ha parlato delle sue giornate al mare in compagnia di Carlotta, che fa sempre più progressi: “Sono serena. Carlotta è una bambina allegra e solare. Mi piace tanto allattarla“. Ma la Daniele non smette mai di lavorare, infatti ha anche affermato: “dopo l’estate torno in tv da mamma”.

Eleonora tra lavoro e famiglia

Per Eleonora Daniele il ritorno a Storie Italiane sarà sicuramente difficile da gestire avendo Carlotta ancora molto piccola. Ma a tutto c’è una soluzione, la neomamma infatti si è già perfettamente organizzata per affrontare al meglio la nuova stagione del suo talk show e godersi, al contempo, la sua maternità. La conduttrice lascerà la figlia a casa (e non in camerino) solo quando dovrà andare in diretta. Ma quando rivedremo la Daniele su Rai 1?

Storie Italiane: le anticipazioni

Il daytime di Rai 1 tornerà presto ad essere occupato dall’attesissima nuova stagione di Storie Italiane, il tutto sarebbe previsto sicuramente per settembre. Ma, stando ad alcune anticipazioni rilasciate dalla stessa Eleonora Daniele, lo show potrebbe andare in onda il 14 settembre e non il 7 (come annunciato in precedenza). Ma, secondo Blastingnews, c’è la possibilità che la data di inizio potrebbe essere nuovamente anticipata al 9 settembre. Una cosa è certa, il talk show di Rai 1 tornerà a far compagnia agli italiani insieme alla sua conduttrice conduttrice (che ha svelato chi sarà la madrina di Battesimo di Carlotta).