Colpo di scena a Pechino Express

Pechino Express news – Questa sera, 25 febbraio 2020, alle 21.20 andrà in onda su Rai2 la terza puntata di Pechino Express 2020. “Un piccolo spoiler lo posso fare: martedì nella prossima puntata ci sarà un conflitto epico. Che farà riderissimo” scrive il conduttore Costantino Della Gherardesca sul suo profilo Instagram ricordando la messa in onda di oggi.

Pechino Express 2020 News e Anticipazioni della terza puntata di questa sera su Rai2

Cosa succederà nella terza puntata di oggi di Pechino Express 2020?

“Guerra in atto a cui Vera Gemma parteciperà. No, non sarà con Gennaro Lillio ma con un’altra coppia” ha svelato Costantino Della Gherardesca pochi giorni fa a Caterina Balivo durante l’intervista a Vieni da Me. Ricordiamo che Vera e Gennaro sono in coppia (‘I sopravvissuti’) dopo che Asia Argento, a causa di un brutto infortunio, ha dovuto lasciare il programma.

Lillio invece era stato eliminato insieme al compagno Luciano Punzo. La produzione ha deciso di dare a Gemma la possibilità di proseguire il viaggio con un altro compagno. La scelta è ricaduta sull’ex concorrente del Grande Fratello 16. Con chi litigherà stasera Vera Gemma? Lo scopriremo seguendo la terza puntata di Pechino Espress 2020. Non mancate!