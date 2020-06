Cristiano Malgioglio insultato per un gesto che ha scatenato una bufera

News – Di recente, in un video Instagram, Cristiano Malgioglio ha ripreso la sua passeggiata per le strade di Milano dopo il lockdown scrivendo: “Oggi mi sento light senza zuccheri aggiunti. Milano oggi appare depressa priva di sole. Piove non piove…io voglio il sole la sabbia il mare”. Un dettaglio però non è passato inosservato agli occhi dei followers che hanno cominciato a insultarlo: la sua borsa infatti ha toccato l’asfalto per terra.

Un gesto praticamente imperdonabile in una fase come questa in cui la sicurezza, l’igiene e la pulizia la fanno da padrone.

Malgioglio news: le paure in lockdown

Cristiano Malgioglio: è bastato un gesto per scatenare un pandemonio

News – Durante il lockdown Cristiano Malgioglio è stato particolarmente attivo sui social, condividendo spesso le sue paure e preoccupazioni per il virus, che davanti a questo gesto di distrazione sembrano essere svanite. Sarà davvero così?

O la gioia di fronte a una passeggiata dopo un lungo periodo di reclusione in casa ha permesso una piccola distrazione? Attendiamo una sua replica per vedere come si giustifica ai followers.

News – Tra i tanti commenti dei followers accaniti troviamo: “La borsa tienila più alta…hai pulito tutta la strada e col Covid non è il massimo”, oppure “Quando torni a casa disinfetta la borsa per favore”, “Che schifo”, “Amore, non trascinare la borsa per terra che non sai chi è passato…”, “Hai pulito la via con quella borsa”, “Se poi quella borsa a casa l’appoggi su un mobile, c’è il rischio che possano restare particelle di virus”, “Meraviglioso, peccato che pulisci la strada con la borsa e non va bene!!!”, “Ma che orrore…raccogli tutto lo schifo che c’è a terra con la borsa”.

Sta di fatto che Malgy col suo stile unico e inconfondibile, nonostante tutto rimane uno dei personaggi più amati.