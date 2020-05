L’ex GFVIP Clizia Incorvaia rivelazioni scottanti della sua storia d’amore con Paolo Ciavarro

Tutta la smania e la voglia di Clizia Incorvaia sul rapporto con Paolo Ciavarro. L’ex GFVIP rilascia un intervista a Novella 2000, dove racconta la sua storia d¡amore con Paolo Ciavarro, e dice: “La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere”.

Clizia Incorvaia: “Nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono”

Clizia Incorvaia dichiarazioni bollenti su Paolo Ciavarro

Clizia sul rapporto con Paolo: “Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ecco i retroscena de Giulietta e Romeo dei giorni nostri

Clizia, poi racconta, un’episodio inedito successo nelle casa del Gf, e dice: “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una vogli* matta di fare l’amor*”.

“Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai”

Insomma la storia di un amore intenso ma ancora da vivere sino in fondo. Infine, Clizia, confessa a Novella 2000, che il suo Paolo le manca davvero tanto e spiega perchè: “Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo.

“Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe“

“Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘parac….a’. Giochiamo”.