Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, pronti per un nuovo reality show dopo il Grande Fratello Vip?

Dopo le turbolente vicende con l’ex marito Francesco Sarcina, Clizia approda al Grande Fratello Vip, dove si innamora di Paolo Ciavarro. Come afferma quest’ultimo, essi non hanno potuto godersi “a pieno” la loro storia, a causa dello straziante lockdown che ha separato, si spera momentaneamente, Clizia e Paolo.

Essi vivono rispettivamente ad Agrigento, in una villa che campeggia su oltre 2.000 metri quadri, e a Roma “in balia della madre”. Ma le aperte dichiarazioni dei due, sempre più desiderosi di stare insieme, sembrano aver dato adito ad alcune indiscrezioni, secondo le quali la coppia vorrebbe approdare a Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip è attiva, chi vedremo in tv: Clizia e Paolo Ciavarro?

Clizia e Poalo

Canale 5 sta ufficialmente lavorando alla fase di casting. Come afferma l’autrice Raffaella Mennoia: Temptation Island Vip è attiva. Tuttavia si parla ancora della versione “nip”, la quale è stata sottoposta a numerose ipotesi riguardanti una quarantena preventiva dei concorrenti e lo slittamento della messa in onda in versione invernale, ambientata in un resort circondato dalla neve. Idem per la versione Vip.

“pura follia…che non fa assolutamente parte del nostro modo di vivere“

In attesa delle novità, visto il fidanzamento di Clizia e Paolo all’interno di un reality, i fan si sono subito chiesti se avrebbero visto la coppia a Temptation Island Vip. Ma la ruggente smentita, di Clizia non si fa attendere, definendo questa possibilità una “Pura follia…che non fa assolutamente parte del nostro modo di vivere“. A sostegno di ciò, la bella influencer si lascia andare in dettagli romantici tra i quali la definizione del fidanzato “un uomo d’altri tempi”.

Cosa aspettarsi dalla coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Le affermazioni di Clizia non ammettono repliche, quindi, chiarito che lei e Paolo non parteciperanno a Temptation Island Vip, i fan restano in attesa di conoscere altri risvolti della coppia che, inoltre, come continua ad affermare Clizia, si mantiene relativamente lontana dai social per non sentirsi troppo osservata.

Tuttavia lascia trapelare la possibilità che, non appena le restrizioni saranno terminate, Paolo possa finalmente conoscere Nina, la figlia di Clizia. Possiamo quindi pensare che i due fidanzati si stiano preparando a qualcosa di serio da rivelare nei prossimi giorni.