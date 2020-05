L’annuncio del ritorno in televisione di Bianca Guaccero, tramite Instagram e la data di inizio

Quando inizia «Detto fatto»? Dopo la ripresa di molti programmi tv, arriva anche il turno di Bianca Guaccero e di Detto Fatto. Felice, per la ripresa, anche perchè è simbolo di un ritorno alla normalità, la Guaccero, dedica un lunghissimo post ai fan sul suo profilo Instagram. Vediamo la data di quando inizia il programma tv.

In uno scatto insieme alla squadra di makeup e hari stylist, e sotto scrive: “ La nostra grande squadra… mi mancherete ragazzi… ma cercherò di fare al meglio anche il vostro di lavoro. Da lunedì si ricomincia, farò tutto da sola perciò anche voi a casa siate clementi! Trucco e Parrucco per ora non ci saranno, avremo dei cambiamenti, ma saremo sempre noi!“. Annunciando così la ripartenza del programma prevista per lunedì 11 maggio.

Bianca Guaccero, annuncia gioiosa la ripresa di Detto fatto, la data di inizio

Bianca Guaccero

La Conduttrice, nel post dedicato all’annuncio della rimessa in onda, non dimentica chi in questo periodo ha lottato, e lotta ancora, contro il Coronavirus, confermando il suo essere solidale con loro, e scrive: “Ripartiamo, e lo facciamo per tutto l’amore che ci dimostrate sempre anche in una situazione come questa”.

“Ce la metterò tutta per strapparvi qualche sorriso, ormai mi conoscete, non riesco ad essere diversa da così…? e intanto però, se mi permettete, il mio grazie più profondo va a tutte le persone che lavorando in ospedale hanno visto in faccia la sofferenza vera………. hanno rischiato la loro stessa vita, e lo hanno fatto in silenzio. Grazie a tutti voi”. Lunedì 11 maggio 2020 Detto Fatto tornerà in onda su Rai 2.