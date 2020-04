La fashion blogger Chiara Nasti per entrare nel vivo del gossip fa di tutto. L’ex naufraga de L’isola dei Famosi scrive cose senza pensare

Il post della ex Isola dei famosi 2018, Chiara Nasti ha scatenato il panico sui social. Dopo che Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte si sono lasciati, la Nasti Proprio quello che cercava la blogger, entrare nel vivo del gossip. impazza sui social ed esplode la polemica, la blogger campana posta una foto alla guida di una “Supercar” e scrive “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi tutto (papà enzonasti)”. Ad entrare nell’occhio del ciclone proprio quest’ultima frase ” un’asino che paghi tutto“ che ha fatto scatenare numerose polemiche e ha mosso molti rumors.

«Chiara Nasti» “Ogni donna deve avere un asino che paghi ogni cosa”

Molti i commenti contro l’influencer “Ad un uomo invece basta una cosa, evitare una donna come te!”, “E un asino che paga tutto, se fossi io tuo padre ti manderei a raccogliere i pomodori”. Oltre alle critiche degli animalisti alle quali la Nasti ha prontamente risposto “E’ solo una citazione” la polemica non si ferma per la frase shock “Un Asino che paga tutto @papàenzo nasti”.

“Ti manca la cosa più importante, il cervello”

Nelle ultime ore questa frase è rimbalzata sui commenti in maniera impressionante, il popolo dei social non ha apprezzato lo stereotipo e si scagliato contro la Nasti a volte anche in malo-modo: “Ok dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti” , “Ti manca la cosa più importante il cervello”, ” Che tristezza , per fortuna le donne non la pensano così!” Questi i commenti che hanno invaso il post dell’ “influencer”.

Chiara Nasti entra nel gossip, ma viene massacrata

“La cosa che mi fa morire dal ridere – esordisce così una fan nei commenti – è che il 95% delle persone che critica questa didascalia. Vuole ostinarsi a non capire che è appunto solo una didascalia/stereotipo. (Sanno benissimo tutti seguendo e sanno) che questa non è una pagina di ispirazione filantropica/femminista/culturale però poi si stupiscono di fornte a un certo tipo di contenuti. Criticano perchè vogliono una bella didascalia inspiring femminista wow ma nella realtà della vita sono i primi/ le prime che si lancerebbero per approfittare di una Jaguar in garage ed un asino che paga tutto… almeno lei la didascalia l’ha messa nella sua innocenza e simpatia, voi che pensate di cambiare il mondo con i vostri commenti su Instagram e con il vostro Non ti seguo più dovrete un poì darvi una svegliata” queste le uniche parole di sostegno alla blogger Chiara Nasti. Ognuno tragga le sue conclusioni…