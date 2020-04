Il mondo del giornalismo piange il telecronista sportivo Franco Lauro morto stroncato da un infarto

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E’ morto Franco Lauro, giornalista e telecronista sportivo, volto della Rai esperto di calcio e basket. Aveva 58 anni. Il conduttore televisivo è deceduto oggi pomeriggio a Roma per un probabile infarto. Nato a Roma il 25 ottobre 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache, è entrato in Rai nel 1984. Franco Lauro, volto di Rai Sport, durante la sua brillante attività da telecronista ha commentato 8 Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006) in 28 anni, 6 edizioni dei Mondiali di calcio, e altre 6 degli Europei, 12 Europei e 3 mondiali di basket.

Il mondo del giornalismo piange il telecronista sportivo Franco Lauro morto stroncato da un infarto

Franco Lauro

Franco Lauro, uno dei volti più noti di Viale Mazzini, è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione. A trovare il corpo senza vita sono stati i Carabinieri di San Lorenzo in Lucina che oggi alle 15.30, dopo la segnalazione di una donna che non aveva notizie del giornalista da due giorni.

In passato aveva condotto anche la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, le due trasmissioni di punta della Rai. Il giornalista sarebbe stato stroncato da un infarto, mentre si trovava nella sua casa al centro di Roma.