Par condicio per Chiara Ferragni e Fedez. E’ bastato un semplice scambio di look e in pochissime ore i Ferragnez hanno registrato 3 milioni a testa di visualizzazioni su Instagram. La coppia ha pubblicato sui rispettivi profili social una clip nella quale i due si scambiano i vestiti. La nota influencer indossa un corpetto Chanel e minigonna nera in latex, mentre il rapper ha optato per un look semplice: t-shirt e bermuda larghi.

Chiara Ferragni e Fedez scambio di look: boom di visualizzazioni sui social

Chiara Ferragni e Fedez

Lo scambio look di Chiara Ferragni e Fedez ha avuto un risultato strepitoso.” La vostra imprenditrice digitale” – commenta scherzosamente Fedez mostrando la sua compagna nei suoi panni e viceversa. Il divertente video realizzato in quarantena, tra le mura di casa per l’emergenza Coronavirus, è stato intitolato la “Ferragnez switch it up challenge”. I fan commentano la coppia con tantissime risate e ironia: “Fedez con il fiore in testa sta benissimo”, “A casa mia siete i benvenuti anche a parti invertite”.

Chiara Ferragni e Fedez quarantena a Milano

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo la quarantena nell’appartamento di Milano e si dilettano ad intrattenere i fan con fortunate dirette dalla terrazza, fra musica e gag divertenti, con lo scopo di rallegrare il pubblico in questo difficile momento che tutto il nostro Paese sta attraversando, portando nelle case un po’ di allegria e di spensieratezza.