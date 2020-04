L’ex GFVIP Clizia Incorvaia dice la sua sul papabile vincitore di questa edizione.

Mancano pochissime ore alla finale del Grande Fratello Vip 2020, che andrà in onda mercoledì 8 aprile. Clizia svela il vincitore del Grande Fratello Vip 2020: “Ecco perché vincerà Paolo Ciavarro”. La bella influencer siciliana, mamma di Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina parla del suo percorso nel reality Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Un’esperienza ricca di emozioni, impreziosita dalla storia d’amore, nata nella casa più spiata d’Italia, con Paolo Ciavarro, interrotta dall’espulsione dell’ex gieffina per le dichiarazioni mafiose nei confronti di Andrea Montovoli.

Clizia Incorvaia: “Vincerà Paolo Ciavarro, perché è la persona in assoluto, lì dentro, più vera e priva di maschere che porta l’esempio di uomo d’altri tempi. Un uomo che in tv non viene spesso rappresentato. Non il solito tronista, che la televisione è piena di queste cose, siamo stufi, noi vogliamo un principe. L’Italia deve essere rappresentata da gente come lui, quindi Paolo merita la vittoria. Quelli che potevano essere interessanti, che potevamo essere io, Barbara Alberti, Cucuzza, Rita non ci sono più”.

Clizia Incorvaia, il più stratega?

Secondo Clizia Incorvaia la persona che ha usato più strategia è Patrick. “Lui è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco. Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori”. Manca davvero poco. Domani scopriremo se la Incorvaia ha fatto centro, oppure no.