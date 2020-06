Filippo Bisciglia diventa Papà? Il conduttore parla su Instagram della gravidanza di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia diventa papà? volto di Temptation Island, si trova al centro del gossip insieme alla compagna Pamela Camassa per la notizia che sta facendo il giro del web. Si tratta di un’ipotetica gravidanza di Pamela. Il conduttore del reality di Canale 5 diventa Papà? Filippo Bisciglia e Pamela non hanno mai nascosto il loro desiderio di essere genitori. La coppia aveva dichiarato di sentirsi pronta per questo passo, ma questa dichiarazione è stata presa troppo sul serio. A tal proposito, Filippo ha subito chiarito la questione con delle Instagram Stories.

Filippo Bisciglia diventa Papà? Il conduttore risponde ai rumors

Filippo smentisce: “purtroppo non è vero… Ma In futuro...”

Il conduttore di Temptation Island, con una serie di Instagram Stories, ha risposto tempestivamente ai rumors smentendo tutto: “mi sono cominciati ad arrivare tantissimi messaggi di auguri e complimenti, tra cui anche di giornalisti come Gabriele Parpiglia, che mi scrivevano stai diventando papà. Ragazzi non è assolutamente vero, non so perché abbiano scritto una cosa del genere comunque io smentisco questa cosa”. Inoltre, con una punta di amarezza, aggiunge: “purtroppo non è vero, chissà in futuro, però non è così per ora. Vi mando un bacio a tutti, aspettando news“. Da queste parole si deduce il forte desiderio di paternità di Filippo Bisciglia. Ma purtroppo non è ancora stato esaudito. Tutti i suoi fan sperano e augurano alla coppia che ciò accada presto.

Filippo Bisciglia risponde alla fake news con ironia: “ecco chi aveva la pancia”

Filippo Bisciglia, dopo aver messo a tacere i rumors, ha fatto sorridere i fan ironizzando sulla vicenda. In una delle sue Instagram Stories, ha postato un video in cui si sottopone ad una seduta di crilolipolisi (trattamento per il dimagrimento) scrivendo: “ecco chi aveva la panza. Non Pamela Camassa” . Quindi, costretto a rimandare l’impegno di un figlio, Filippo si può consolare un po’ dedicandosi al suo lavoro. Infatti è pronto per tornare al timone di Temptation Island. Il reality di Canale 5, dopo tutte le insicurezze causate dalla pandemia, è pronto a tornare in onda grazie all’irrefrenabile lavoro di Maria De Filippi e Raffaella Mennoia. I fan sono impazienti di rivedere il loro conduttore preferito.