Dopo la bufera che ha travolto Belen e Stefano, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio accendono i gossip per una loro possibile crisi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero in crisi. Dopo i gossip che per gran parte della primavera e dell’estate hanno coinvolto la showgirl argentina Belen Rodriguez, anche la sorella Cecila è finita al centro dei rumors e dei gossip. La loro storia è iniziata da uno sfiorar di dita, come i diretti interessati hanno dichiarato a “Vanity Fair” nel 2019, sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. La coppia che a Ottobre avrebbe festeggiato tre anni assieme però dopo il lockdown ha iniziato a manifestare qualche segno di crisi sino alla separazione fisica che li ha visti festeggiare lontani il Ferragosto.

Ignazio e Cecilia si allontanano

L’ultimo contatto reso pubblico fra Cecilia Rodriguez e Ignazio prima della crisi riguarda proprio gli auguri di compleanno che la showgirl ha fatto a Moser il 14 luglio scorso. Da li in poi le cose sono un po’ cambiate fra di loro. Li abbiamo visti infatti viaggiare e passare del tempo accanto ai loro cari nel caso della Rodriguez oppure con gli amici nel caso di Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio in crisi: cosa è successo?

I motivi della crisi

Le cause della temporanea, forse, separazione della coppia sono imputabili per molti alla estrema gelosia di lei, al presunto tradimento di lui con Anna Safroinic (anche se entrambi hanno smentito duramente) ed alla volontà forse di Moser di seguire le intenzioni del madre nell’azienda di famiglia e di allontanarsi dalla Tv. I veri motivi resteranno comunque un mistero. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser torneranno a sorridere insieme o saranno anche loro vittime del post lockdown?