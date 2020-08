È sempre mezzogiorno: il nuovo programma di Antonella Clerici

Antonella Clerici è pronta a tornare in Rai con il suo nuovo programma di cucina: E’ Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici, la storica conduttrice Rai de “La Prova del Cuoco’” è pronta a ritornare sul piccolo schermo con il suo nuovo programma di cucina:” E’ sempre mezzogiorno”. La Clerici ci allieterà tutti i giorni con il suo programma dalle 12:00 alle 13:00 su Rai 1. La Prova del Cuoco come ormai è risaputo ha chiuso i battenti e sarà appunto sostituita dal nuovo programma di Antonella Clerici, quest’ultima però partirà con lo show con due settimane di ritardo rispetto al palinsesto e per questo sarà sostituita per quell’arco di tempo con “C’è tempo per…” con Beppe Convertini e Anna Falchi.

Alessandro Cecchi Paone dice la sua

E’ sempre mezzogiorno: il nuovo programma di Antonella Clerici

In occasione della messa in onda del programma, nella sua rubrica sul noto settimanale “Nuovo Tv” Alessandro Cecchi Paone esprime la sua opinione sul paragone che spesso viene fatto sulle due conduttrice Rai, Clerici e Isoardi, ed afferma:”Confrontare due prime donne è sempre scorretto. Quindi preferisco non pronunciarmi sull’alternanza fra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi“.

Antonella Clerici si gode gli ultimi giorni di relax prima del grande rientro

A pochi giorni ormai dall’imminente rientro in Rai con “È Sempre Mezzogiorno”, la nota conduttrice condivide con i suoi follower e fans gli ultimi momenti di vacanza e relax insieme alla figlia Maelle ed al compagno Vittorio Garrone. L’ultimo post della conduttrice del nuovo programma riguarda una sua foto che la ritrae senza trucco. Il post nell’immediato viene tempestato di like e commenti. Fra i commenti emerge quello di Mara Venier che scrive: “Che bella!!” mentre fra i like troviamo quello di Alberto Matano.