La conduttrice Caterina Balivo , incidente nel viaggio per le vacanze. «Ha urtato l’aereo…».

Oggi la conduttrice campana è partita per le vacanze con il marito Guido Brera e i figli Guido Alberto, 7 anni, e la piccola Cora, quasi 3. La famiglia Balivo-Brera era diretta in Sicilia, ma è accaduto un evento imprevisto poco prima della partenza in aereo. A raccontarlo è la stessa Caterina in una serie di stories su Instagram.

Ecco cosa ha raccontato la Balivo

Queste le dichiarazione della conduttrice Caterina Balivo dopo l’incidente«Un uccello ha colpito il nostro aereo ma dobbiamo vedere il lato positivo. Siamo seduti al bar a mangiare una focaccia e una pizza». Poi la conduttrice si informa: «A che ora partiamo?» Caterina Balivo dimostra come sempre il suo ottimismo senza perdere la sua capacità di vedere sempre il lato positivo delle cose, d’altraparte è stata o no la regina dei pomeriggi di tutte le italiane fino ad oggi?

Caterina in Sicilia

La piccola disavventura ha comunque un epilogo positivo. Qualche ora dopo, Caterina Balivo ha postato le prime stories dalla Sicilia. Tutto è bene quel che comincia bene, giusto? Ora potrà godersi la vacanza con a famiglia a 360 gradi senza ulteriori complicazioni, o almeno questo è quello che auguriamo alla bellissima Caterina!