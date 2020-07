Cambiamenti in vista in tv per tutti anche per Caterina Balivo e Elisa Isoardi

News tv: Con l’inizio dell’anno diversi i cambiamenti in Rai, più in generale in tv. Tra gli artisti e i presentatori che dovranno dire “Bye bye” c’è anche Caterina Balivo, che non è più in lista nei prossimi palinsesti. Tra le magre consolazioni non mancherà la cultura con Alberto Angela e gli approfondimenti.

Dietro il taglio di Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi è stata condotta, pare, una indagine dell’Antitrust che ha spaventato la Rai. A rivelarlo è Paolo Bassettti, il manager ex Ad della Endemol Shine e oggi ad per Italia e Spagna del colosso delle produzioni Banijay, guidata dal fratello Marco. Senza polemiche, spiega Bassetti a il Messaggero, Il conteggio delle ore è ingannevole: “450 ore l’anno di Vieni da me costano quanto tre ore di fiction”.

News tv: Caterina Balivo e Elisa Isoardi via dalla Rai: quali saranno le sorti?

News tv: al momento Caterina Balivo non sembra troppo spaventata sul suo futuro, al momento si gode il relax, e su instagram pubblica una sua foto in bikini mentre legge un libro: “Amo i proverbi, vere e proprie massime di vita, frutto della saggezza popolare o della cosiddetta filosofia popolare – e premette – “in casa ho ritrovato questo libricino dei proverbi del 1882 e sono letteralmente impazzita!”.

Al di là del proverbio colpisce la sua ammaliante bellezza. Caterina in bikini nero, con uno slip retrò che manda in estasi i fan. Semplice e bellissima, come sempre.