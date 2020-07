Affari tuoi torna su Rai1, Marco Liorni possibile conduttore: ecco le date

Siete curiosi i sapere cosa accadrà? Ecco cosa prevedono i Palinsesti Rai 2020/2021! Una delle novità, o meglio, uno dei ritorni più attesi è quello di Affari tuoi, dopo tre anni di pausa. Il programma torna in una formula rinnovata, dal titolo Affari tuoi – La riscossa. Chi condurrà il programma? Secondo Blogo, uno dei nomi più probabili è quello di Marco Liorni, dopo un’edizione vincente di Italia Sì.

Affari tuoi su Rai1 andrà in onda dal 2 al 6 dicembre.

Secondo le anticipazioni fornite da Blogo, Marco Liorni condurrà Affari tuoi che cambierà il nome, con il nuovo titolo sarà infatti “Affari tuoi – La riscossa“. Tuttavia di ufficiale non c’è ancora nulla, ma il suo è il nome al momento più gettonato. Affari tuoi è stato per anni uno dei programmi di punta di Rai1, prima di cedere lo spazio a I Soliti Ignoti. L’ultima edizione, risalente al 2017, era stata affidata a Flavio Insinna di cui al momento, la conduzione è incerta. La curiosità è a mille vogliamo sapere alla fine chi condurrà il programma. Magari le sorprese non sono finite e la Rai potrebbe sorprenderci ancora con qualche new entry dell’ultimo minuto!