Bianca Guaccero e l’ex marito: la conduttrice rivela cosa è cambiato durante la quarantena

Rivelazioni Bianca Guaccero ex marito – La divertentissima conduttrice di Detto Fatto ha spesso tenuto lontana dai riflettori la sua relazione conclusasi nel 2017 con il regista Dario Acocella. Bianca Guaccero e Acocella si sono sposati nel 2013. Ma, dopo quattro anni, il matrimonio è finito e Bianca ha passato uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Ad oggi, la conduttrice afferma di avere molte difficoltà ad innamorarsi. Ma dopo l’arrivo a Detto Fatto, qualcosa sembra essere cambiato. L’attrice e cantante sembra aver ritrovato una nuova serenità. Ciò, a detta di Bianca, è accaduto soprattutto durante il lockdown. La quarantena ha contribuito ad un profondo cambiamento soprattutto dopo l’avvicinamento di Bianca Guaccero al suo ex marito per il bene della loro piccola Alice.

Bianca Guaccero, Detto Fatto, le rivelazioni sull’ex marito

Il bene di Alice al primo posto

Durante i mesi di lockdown, il programma Detto Fatto, come molti altri, è stato costretto a prendersi una pausa. A tal proposito, visto il divieto di spostarsi tra regioni, Bianca Guaccero si è avvicinata al suo ex marito Dario Acocella, a Roma. Il gesto è stato compiuto per garantire ad Alice, la bambina avuta dal loro matrimonio ormai finito, tutto il bene possibile, permettendole di vedere il padre. Recentemente, la Guaccero è stata intervistata dal magazine Gente. La conduttrice, oltre a rivelare che ha sempre mantenuto un buon rapporto con l’ex marito per il bene della figlia, ha detto: “Ci vogliamo molto bene. Resteremo per sempre la famiglia di Alice. Questo per me è un concetto e un impegno sacro“.

Il cambiamento di Bianca dopo il lockdown

Durante la stessa intervista in cui Bianca Guaccero parla dell’ex marito, la conduttrice di Detto Fatto ha rivelato anche come è cambiato il suo rapporto con sé stessa. “Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere”, spiega la Guaccero. “Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata“. Riguardo alla sua vita sentimentale, invece rivela: “Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia“.

Bianca Guaccero, dopo l’esperienza del lockdown, ha maturato un nuovo modo di approcciarsi alla vita: “vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio più programmi“.