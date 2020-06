Stefano de Martino in imbarazzo per Belen a Made In Sud

Durante l’ultimo appuntamento di Made in Sud il conduttore Stefano De Martino è stato vittima di uno sketch ironico che però ha finito con il metterlo in evidente imbarazzo.

Stefano De Martino é stato messo in imbarazzo durante l’ultimo appuntamento di Made in Sud. Precisamente durante l’esibizione di Peppe Iodice, il comico che già la scorsa settimana aveva messo in difficoltà De Martino chiedendo a quest’ultimo di salutare Belen. Questa volta ironizza sul gossip e la reazione di De Martino spiazza tutti.

Made In Sud, Iodice a De Martino:” Ma veramente ti piacciono…..”

Momento imbarazzante per il conduttore di Made in Sud, quando il comico Peppe Iodice, ironizzando sui gossip dell’ultimo momento, esordisce domandando proprio al conduttore: “ma veramente ti piacciono le vecchiarelle, le milf? Fai il zuzzusiello, chi è questa conduttrice, dici, dai dici“. In evidente imbarazzo, il conduttore, utilizzando tutto il suo savoir faire ha risposto: “Ma sono fake news, non devi leggere il web”. Iodice, allora, ha rincalzato contro battendo: “Io so che negli ospizi si parla solo di te ma non facciamo gossip”.

Tutto tace sui motivi della rottura, De Martino chide di essere rispettato

È noto che ad annunciare la crisi è stata proprio la showgirl argentina sui social. Acora celati i veri motivi, molte state le ipotesi. Diversamente dalla showgirl, il ballerino e conduttore dello show di Rai 2 Made in Sud ha dichiarato di non voler parlare della sua vita privata. In varie occasioni ha anche chiesto a fan e pubblico di rispettare la sua richiesta. Tuttavia, nonostante la discrezione di Stefano, i gossip non si fermano. L’ultimo vedrebbe un flirt di De Martino con una ballerina, ma anche questa si è rivelata essere una fake news.