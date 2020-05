Dopo il suo ritorno a Mattino 5 Federica Panicucci decide di salutare il pubblico e abbandonare il programma tv: chi ha fatto fuori la conduttrice?

Da non molto tempo, la conduttrice televisiva Federica Panicucci, dopo una breve pausa televisiva causata dall’emergenza Coronavirus, era tornata al timone del talk show Mattino 5, insieme a Francesco Vecchi.

La conduttrice, ormai prossima alle nozze con l’amato Marco Bacini, si era allontatata dalla trasmissione per un breve periodo. Ma dal 4 maggio in poi, in barba alle critiche degli haters, Federica Panicucci era tornata alla conduzione di Mattino 5, dove prevedeva di restare fino al finale di stagione programmato per il 26 giugno. Tuttavia, da poche ore giù ge la notizia che l’addio della Panicucci arriverà in anticipo. Cosa è successo alla conduttrice?

Federica chiude con Mattino 5

Mattino 5, chi ha fatto fuori Federica Panicucci?

Il Coronavirus ha influenzato notevolmente anche la stagione televisiva. Molti programmi hanno dovuto riadattare programmazione, concept e organizzazione a causa della pandemia. Anche Mattino 5 si è trasformato dando vita ad un’edizione speciale dedicata all’emergenza. Questa stagione televisiva sarà sicuramente ricordata. Come si legge sul post Instagram di Mattino 5: “si chiude questa edizione speciale dedicata al Coronavirus. Un’edizione che non dimenticheremo mai”. Il post continua con l’inaspettato saluto alla sua conduttrice: “l’appuntamento con Federica Panicucci è per il 7 settembre. Da lunedì partirà Mattino 5 news con Francesco Vecchi“.

Federica ha, infatti, comunicato l’inaspettata decisione di lasciare il programma solo a Francesco Vecchi già il primo giugno. Le motivazioni della scelta non sono state ancora citate.

Chi ha fatto fuori da Mattino cinque Federica Panicucci?

La conduttrice di Mattino cinque, nel comunicare il suo ritiro anticipato, ha ringraziato tutti i suoi collaboratori realizzando un video. Ecco come Federica Panicucci su congeda: “Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo“.

Nel video che la Panicucci dedica ai suoi collaboratori, con l’accompagnamento musicale di Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, è presente l’intera redazione che saluta la sua conduttrice. Subito dopo arriva il ringraziamento e l’appuntamento con l’edizione incernale: “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti“.

Ad oggi non sono note le motivazioni che hanno spinto Federica Panicucci ad abbandonare il programma in anticipo. È stata una scelta sua o è stata dettata dall’alto? Chi vuole liberarsi di Federica?