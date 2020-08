Belen Rodriguez manda un segnale forte a Stefano De Martino: “La mia storia tra le dita…” di Gianluca Grignani la dice lunga sul tradimento

Notizie Gossip: Belen Rodriguez canta e mette il punto fine alla storia con De Martino dopo l’ennesimo tradimento? Ebbene si, in una serie di video su Instagram Belen si riprende mentre canta un brano di Grignani. La showgirl argentina tra le righe manda un chiaro messaggio a Maria De Filippi, che in un’intervista a Gente non ha escluso che i due torneranno insieme. Belen e De Martino tornano insieme? Questione di tempistiche lavorative…

Chi non si è mai ritrovato a cantare immaginando di dedicare i versi a un amore finito, o – peggio ancora – a un amante infedele come ha fatto appunto la presentatrice argentina? Sembrerebbe proprio questa l’intenzione di Belen Rodriguez, che ha postato su Instagram una serie di Stories in cui canta il brano di Gianluca Grignani: ‘La mia storia tra le dita’, ma con una modifica che fa la differenza.

Belen Rodriguez De Martino: la showgirl mette il punto fine alla storia con Stefano dopo il presunto tradimento?

Gossip news: Se Belen non pensava all’ex marito Stefano De Martino forse voleva mandare un messaggio a Maria De Filippi? In un’intervista a Gente ha detto che il ballerino è un “combina guai” ma che ha il dono di farsi “perdonare l’imperdonabile”, quindi non esclude la possibilità che i due tornino insieme e nel frattempo come al solito, la storia prosegue con il suo gossip quotidiano…

Gossip ultima ora: Belen Rodriguez non ha risposto pubblicamente, ma la sua ‘variante sul tema’ delle parole di Grignani nel celebre pezzo, sembra proprio una smentita della frase De Filippi. Nel verso “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato”…

Belen si interrompe e pronuncia un secco “No”, agitando il dito di fronte alla fotocamera. Il concetto? Un uomo non va sempre perdonato! Quindi nessun ritorno o perdono verso De Martino? Belen e Stefano dall’alba al tramonto hanno messo una pietra sul loro amore?