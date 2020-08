E’ morta Franca Valeri: grande perdita nel mondo dello spettacolo

Grande perdita nel mondo dello spettacolo

L’attrice milanese aveva da poco compiuto 100 anni

Franca Valeri è morta nel sonno

Notizie dell’ultim’ora, Roma 9 agosto 2020: grande perdita nel mondo dello spettacolo. E’ morta Franca Valeri una delle attrici italiane più famose e amate. Aveva appena compiuto 100 anni lo scorso 31 Luglio. Franca Valeri è morta alle 07.42 di questa mattina nel sonno circondata dall’affetto dei suoi cari. La figlia Stefania Bonfadelli ha dichiarato: “Si è spenta serenamente, nel sonno. Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa: è stata la sua chiave di vita fino alla fine“.

L’attrice nella sua memorabile carriera aveva ricevuto molti riconoscimenti e attestati di stima. Nata a Milano nel 1920 durante la guerra scappo con la madre e nel dopoguerra iniziò la sua carriera contro il volere della famiglia. La camera ardente sarà allestita domani dalle 17.00 alle 21.00 mentre il funerale si svolgerà in seguito in in forma privata.

Notizie dell’ultim’ora, Franca Valeri è morta: il messaggio del Presidente della Reppubblica Sergio Mattarella

Notizie dell’ultim’ora: La Valeri, attrice amatissima italiana, è morta. Il messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:”Attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia”.

L’appello della figlia Stefania Bonfadelli

Dopo l’annuncio doloroso dell’avvenuto decesso della madre, Stefania Bonfadelli, ha lanciato un’appello affermando: “A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo”.