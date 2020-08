Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 10 al 16 agosto 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 10 agosto al 16 agosto 2020

Vediamo l'oroscopo settimanale e la posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Per i nati sotto il segno dell’ariete sarà una settimana caotica. Infatti il vostro cielo astrale sarà più favorevole. In amore si alle storie part time!!!!! Vivete il momento!

Oroscopo Paolo Fox Toro: All’orizzonte potrebbe affacciarsi un ritorno di fiamma dal passato o un recupero dei sentimenti. Pertanto lunedì riceverete buoni consigli. Il vostro cielo astrale è molto importante per il lavoro. Cogliete l’occasione!!!!!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questa settimana la Luna è dalla vostra parte. Infatti, nel lavoro successi in vista per chi lavora con il pubblico. Inoltre, giornate interessanti per l’amore. Sentirete il bisogno e la voglia di condividere le emozioni con gli altri. Condividete!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox 10 al 16 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Cancro, Leone e Vergine

L’Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: Settimana agitata. Nervosismo. In amore le coppie domani troveranno il modo di riavvicinarsi. Ma non mancano i problemi ti tipo economico. Fate attenzione alle spese!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Settimana positivi per i nati sotto il segno del Leone.Cambiamenti in vista. In campo sentimentale non avrete molto tempo da dedicare al proprio/a partner. Restate concentrati!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: I nati sotto il segno della Vergine grazie alla Luna vivranno un periodo positivo nella sfera sentimentale. Quindi le relazioni che ne hanno bisogno potrebbero vivere un recupero. Periodo favorevole anche nel campo lavorativo grazie alla presenza di Giove. Sfruttate il momento, progetti importanti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox 10 al 16 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Domani termina l’opposizione della Luna, quindi molti dei problemi di cuore spariranno anche se non tutti. In questa settimana dovrete dedicarvi di più al lavoro che richiede grande impegno. Curate la forma fisica!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Periodo positivo per il lavoro. Tuttavia, questa settimana vede l’amore sottotono . Questioni da risolvere sopratutto nel campo lavorativo. Prestate molta attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Agitazione in campo lavorativo con molte situazioni da risolvere. Non andate di corsa. In campo sentimentale le coppie potranno vivere un momento di grande passione. Vivetelo a pieno!!!

Oroscopo Paolo Fox 10 al 16 agosto previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: Non isolatevi ed evitate le discussioni sopratutto in campo lavorativo. Bene la sfera sentimentale dove saranno molte le cose da condividere, quindi, Pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Luna favorevole per i nati sotto il segno dell’Acquario, ma ci saranno piccole incomprensioni sentimentali. Nel lavoro sentirete la necessità di buttare tutto all’aria, Non lo fate!!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Settimana con Luna e Venere favorevoli. Una storia d’amore è ormai volta al termine. Buone e molte le idee da sfruttare. Fate tutto con Calma!!!