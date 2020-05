Achille Lauro ospite di Mara Venier a Domenica In svela la musa ispiratrice del suo secondo libro e il prossimo feat con Morgan

Achille Lauro, ospite in collegamento Skype con Domenica in parla del suo secondo libro, “16 marzo“. Dopo l’autobiografia, pubblicata all’inizio del 2019 “Sono io Amleto” pubblica il suo secondo libro. Achille Lauro nonostante la quarantena riesce a chiudere due importanti lavori per la sua carriera. L’artista infatti pubblica il nuovo singolo “16 marzo” e il suo secondo libro omonimo del singolo. Nel nuovo libro Achille racconta se stesso fuori dal palcoscenico.

Il cantante rivela che scrivere gli ha permesso di conoscere a fondo se stesso e lo ha aiutato a capire cosa vuole fare in futuro. Lauro inoltre dichiara che da poco è stato nominato direttore creativo dell’Elektra Records, incarico del tutto inaspettato da Achille.

Mara Venier approfitta dell’occasione e manda un video di Achille Lauro a Sanremo 2020

Achille Lauro a Domenica In svela il feat con Morgan (video)

La padrona di casa di Domenica In durante il collegamento Skype con Achille chiede alla regia di mandare in onda una frame Achille Lauro al Festival di Sanremo. Il motivo di dibattito sono i look proposti dall’artista romano. Da San Francesco, David Bowie, la Divina Luisa Marchesa Casati alla Regina Elisabetta.

Nuovo singolo di Achille Lauro feat con Morgan

Giunti al termine del collegamento Lauro ci tiene a sottolineare l’importanza del lavoro di chi sta dietro le quinte ricordando che se gli artisti lavorano è anche grazie a loro. Conclude Lauro osservando il video dei duetti di Sanremo 2020, che presto lo ritroveremo insieme a Morgan. L’artista romano ha fatto intendere che farà un singolo con Marco Castoldi, in arte Morgan.