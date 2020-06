Barbara Palombelli Stasera Italia: rivalità con Lilli Gruber?

Barbara Palombelli, padrona di casa di Stasera Italia e Forum su Rete 4, è sempre stata al centro di un dubbio riguardante una presunta rivalità con la giornalista Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo su La7 nella stessa fascia oraria. Infatti, i due talk show trattano gli stessi argomenti. Oggi finalmente Barbara Palombelli ha rivelato cosa pensa di Lilli Gruber.

“La sfida non è con Lilli Gruber”

Barbara Palombelli, che tiene compagnia agli italiani con il suo talk show preserale, ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano La Stampa. Quando è stata tirata in ballo la presunta concorrenza con Lilli Gruber, il volto di Rete 4 ha dichiarato: “tra noi non c’è rivalità. La nostra sfida non è con lei che va in onda da tanto e può contare sul formidabile traino del tg di Enrico Mentana, secondo me uno dei migliori, ma con il pubblico a casa“. La presentatrice rivela, inoltre: “con le mi incontro spesso dal parrucchiere, condividiamo la passione per la politica e probabilmente anche altro. Sono stata anche un suo autore“.

A Stasera Italia ospite Giuseppe Conte?

Dopo aver parlato dei suoi progetti televisivi, Barbara Palombelli ha anche parlato dei possibili ospiti di Stasera Italia. Il giornalista le ha chiesto se qualcuno abbia mai rifiutato una sua intervista. A tal proposito, la conduttrice ha parlato di Giuseppe Conte. A proposito del premier ha dichiarato: “mi sarebbe piaciuto avere Giuseppe Conte. Ma va poco ospite, preferisce le conferenze stampa. Per il resto direi di no, sono venuti tutti quelli che abbiamo invitato“.