Barbara D’Urso irriconoscibile senza trucco e senza inganno ecco com’è oggi

Il gossip sulla conduttrice televisiva di Live-Non è la D’Urso. Risale a pochi minuti fa il post di Barbara D’Urso pubblicato su Instagram. La regina di casa Mediaset, una delle conduttrici più amate dagli italiani, come non l’abbiamo mai vista prima. La D’Urso sorprende i fan e pubblica una foto in accappatoio senza make up. “Sabato, struccata, accappatoio. Ma ancora per poco perché poi: prove di @livenoneladurso”. Seguitissima sui social, Barbara, in pochi attimi, registra tantissimi like e commenti.

Barbara D’Urso news da Instagram la conduttrice senza filtri: “Bellissima anche così”

Barbara D’Urso, news dalla quarantena

La discussione si accende sul web, fra messaggi di complimenti alla conduttrice che nonostante non sia più in giovanissima età, continua ad essere una bellissima donna. La D’Urso si mostra al pubblico senza trucco e sorprende tutti. “Bellissima anche così”, “Sempre Stupenda“. Ma come spesso accade, tra i tanti complimenti, c’è anche qualcuno che prende l’occasione al volo per fare polemica.

“Per lei è importante fare spettacolo!”

Scorrendo i commenti, infatti, se ne legge uno dove la conduttrice viene attaccata per il modus operandi e scrive: “Per lei e importante fare spettacolo! Se ne frega delle persone che non possono aprire le attività! Importante è mostrare foto e video! Lei si deve vergognare! E’ una persona squallida! Ridicola e pagliaccia”.

“L’importante è lagnarsi, di cosa dovrebbe vergognarsi?

Prontamente, uno dei fan accaniti della D’Urso risponde: “L’importante è lagnarsi, di cosa dovrebbe vergognarsi? Di avere un lavoro? Se lei non può aprire la sua attività se la può prendere solo col signor Covid 19, non con Barbara D’Urso…è lei così a rendersi ridicolo“.