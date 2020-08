Aurora Ramazzotti in quest’estate 2020 è senza alcun dubbio una delle grandi protagoniste

Gossip notizie: Aurora Ramazzotti posta sul suo profilo Instagram le sue imperfezioni e parla dell’argomento bellezza. Ora però ad attirare l’attenzione su di sé è stata una sua confessione molto intima.

Ma di che cosa si tratta? La speaker radiofonica, che si sta godendo, seppur con qualche piccola disavventura, le sue vacanze, si è confessata e aperta ancora una volta con tutti i suoi follower in alcune Stories Instagram.

Gossip notizie: I suoi fan sono rimasti colpiti

Aurora Ramazzotti confessa su Instagram la disavventura

Gossip notizie: Le sue parole sono state senza alcun dubbio un po’ particolari, visto che lei stesso ha ammesso la delicatezza dell’argomento.

La bella Aurora, dopo il post di cui si è parlato tanto, ha ricevuto molte richieste di consigli sul come combattere e sconfiggere l’acne. Ma qual è stata la sua risposta?

Aurora: “Non affidatevi a quello che leggete…“

Gossip notizie, Aurora Ramazzotti: “Non affidatevi a quello che leggete in giro o su Instagram. Andate da uno o più terapisti che hanno a cuore il benessere della vostra pelle. Io ho provato tante cose e ancora non so bene da cosa derivi ne quale sa la cura giusta per me“, queste le parole della Ramazzotti.

Insomma, al di là dei bei messaggi di cui si fa portatrice, la ragazza non può non consigliare di rivolgersi ai professionisti del settore. Delle dichiarazioni le su che non possono non essere condivise.