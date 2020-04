Grande Fratello Vip Anticipazioni Belen Rodriguez al posto di Alfonso Signorini

Grande Fratello Vip Anticipazioni Belen Rodriguez al posto di Alfonso Signorini. Mediaset rivoluziona i palinsesti di Canale5. A quanto riporta Davide Di Maggio sul suo portale, Mediaset sembrerebbe costretta a bloccare le nuove produzioni RTI e a rinviare l’inizio dei programmi televisivi. Per quanto possa sembrare improbabile per la primavera 2020, Mediaset, tra la fine del mese, e i primi maggio, dovrebbe mettere in onda i nuovi programmi tv (Coronavirus permettendo). Nel frattempo, Canale5 è corso ai ripari per continuare ad intrattenere i telespettatori. Visto e considerato che il serale di Amici 2020 è terminato venerdì 3 aprile….

Grande Fratello Vip, arriva Belen Rodriguez a togliere le castagne dal fuoco di Canale5

Il Grande Fratello Vip è giunto al capitolo finale, e termina mercoledì 8 aprile, l’ammiraglia del biscione rimarrebbe scoperta. In questo senso, su Canale5 rimarrebbe in prima serata e solo di domenica, Live – Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso. Per ovviare tali buchi nei palinsesti, Mediaset sembra essere decisa, Belen Rodriguez al posto di Alfonso Signorini con le repliche di Tu Si Que Vales.

Tornano le repliche di Belen Rodriguez con Tu Si Que Vales e le repliche di Scherzi a Parte

Belen Rodriguez al posto di Alfonso Signorini è la soluzione in casa Biscione. Dunque i palinsesti sono fatti, almeno per le prime settimane primaverili, Belen prende il posto del Grande Fratello Vip a partire dal 15 aprile. Ma Tu Si Que Vales di Belen Rodriguez, tornerà con un doppio appuntamento settimanale. e sempre su Canale5 saranno riproposte le repliche di Scherzi a Parte.