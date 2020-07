La confessione di Pago su Serena Enardu dopo l’uscita del suo nuovo singolo Tu Lo Sai, scritto quando i due stavano ancora insieme

Pago e Serena Enardu continuano ad agitare i gossip nonostante si siano lasciati ormai da mesi. Ma a smuovere le acque oggi è un’inaspettata confessione del cantante sulla sua ex fidanzata. Pago, dopo l’uscita del suo nuovo singolo Tu Lo Sai, scritto quando era ancora fidanzato con la blogger, non ha negato di averlo dedicato a lei.

“Potrei fare anche il giro del mondo che tornerai. È soltanto questione di tempo. Tu lo sai”. Questi sono alcuni versi del nuovo singolo del musicista, uscito a maggio di quest’anno, poco prima della separazione tra lui e l’influencer. Parole che fanno subito pensare alla sua storia con Serena. Oggi, come riportato da Il Giornale, giunge una confessione di Pago che riguarda proprio il brano e la sua ex.

Tu Lo Sai dedicato a Serena

Come confermato dallo stesso cantante a Il Giornale, la canzone è nata quando egli si trovava a Temptation Island Vip. Poi l’ha perfezionata e pubblicata subito dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Non nascondo che la canzone sia dedicata a Serena Enardu visto che è nata quando ancora ci stavamo vivendo. Nelle parole della canzone c’è tanta delusione e tanta speranza“. Ma non è tutto, il resto della confessione di Pago ha lasciato tutti senza parole.

Pago rivuole Serena?

Andando avanti con la sua dichiarazione, i fan del cantante hanno iniziato a sospettare che Pago desidererebbe tornare con Serena. Ciò che induce il sospetto è il fatto che il musicista abbia difeso pubblicamente la sua ex dagli attacchi degli haters. Infatti egli afferma: “mi è dispiaciuto molto che venisse attaccata una persona come Serena proprio perché gli hater non sanno come stavano le cose tra noi vedendo solo una parte della quotidianità“. Ma a spiazzare il pubblico è stata la sua ultima dichiarazione: “se tornare insieme ad una persona fa stare bene entrambi, allora è il caso di dimenticare quello che è successo e viversi il presente“. Ritorno di fiamma tra Pago e Serena? O rapporto amore/odio?