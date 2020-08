Adriana Volpe, conduttrice di “Ogni Mattina” ed ex gieffina, non perde occasione per lanciare una frecciatina a Serena Enardu

Entrambe nella casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Serena Enardu sono diventate da subito rivali. Gli scontri non son sono mancati nella casa di Cinecittà del reality ma non sono finiti nemmeno dopo l’uscita dalla porta rossa. Adriana Volpe, terminato il Grande Fratello, dal 29 giugno l’abbiamo vista destreggiarsi con grande professionalità al timone della trasmissione quotidiana di Tv8 “Ogni Mattina” della quale la stessa conduttrice, sebbene non abbia raggiunto gli ascolti sperati, si ritiene soddisfatta e dichiara:”Sin da quando ha messo piede nello studio insieme ad Alessio ho deciso che non sarei stata impostata ma che avrei puntato tutto sulla spontaneità“.

Adriana Volpe e Serena Enardu: sempre acerrime nemiche

Adriana Volpe frecciatina rovente

Tornando alla notizia che tanto ha fatto scalpore in questi giorni, la Volpe non ha certo voluto glissare sull’incidente che in questi giorni ha fatto si che l’Enardu finisse al centro delle polemiche. Recentemente, infatti, Serena ha postato degli scatti riguardanti il compleanno di un amica e fin qui tutto normale ciò che i più attenti hanno captato però è stata la svastica disegnata sulla torta. Questo il particolare che ha scatenato il popolo del web contro la Enardu. Davanti a tale “svista”, come la stessa Enardu l’ha definita, la Volpe ha voluto commentare dichiarando:”Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti“.