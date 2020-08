Corona virus: Da 11 a 11,46 nell’arco di una settimana.

Corona virus, quella che si chiama “un’impennata” legata ai dati di contagiati e morti causata dal virus si è verificata nuovamente. I vertici della Asl di Latina sono preoccupati.Qui, per fortuna, esclusa Fondi che è stata zona rossa nel mese di marzo, non si corre questo pericolo ma c’è un trend preciso che fa tremare le vene ai polsi di chi sta seguendo l’emergenza. Se si è arrivati a 11,46, si rischia di salire ancora. Gli attuali positivi sono passati nel giro di venti giorni da 49 a 82. Tanti erano, rispettivamente, l’1 agosto e ieri, con una crescita praticamente del 60%.

Corona virus: la Asl di Latina è preoccupata per il numero di pazienti

Anche il dato sulle ospedalizzazioni fa preoccupare.

Corona virus – 82 positivi c’erano a metà giugno – quindi due mesi fa – quando l’uscita dal tunnel sembrava ormai cosa fatta. Purtroppo non era – e nessuno si era illuso – e non è così.

Anche il dato sulle ospedalizzazioni fa preoccupare, presso la asl di Latina ci sono attualmente ricoverati 36 pazienti, contro i 26 che c’erano ad esempio sempre l’1 agosto. La crescita, in questo caso, è pari al 72%. Ieri, per esempio, il numero dei ricoverati era pari a quello del 26 maggio. La situazione è seria e chi dice il contrario nega l’evidenza.