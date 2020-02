Antonio Zequila ha perduto la testa per Sara Soldati?

Gossip – La modella Sara Soldati sbarca al Grande Fratello Vip e scalda subito il gossip con Antonio Zequila. Dopo il pettegolezzo estivo con Thibaut Nicolas Marc Courtois, (sposato con prole), il portiere belga del Real Madrid e della nazionale belga, la giovane modella 21 enne sembra aver fatto perdere la testa al latin lover del #gf. Entrata nella casa dopo Asia Valente, non più tardi di 3 giorni fa, Sara Soldati sta minando l’equilibrio di Zequila.

Fin dal primo momento la bella Sara ha attirato l’attenzione di Antonio Zequila, che pensate, l’è andata a ricevere in piscina con 3 rose rosse, un piccolo dono floreale per la Soldati e l’accoglie così, esclamando: “Sei bellissima!”. ovviamente Antonio Zequila non faceva riferimento al celebre brano della Loredana nazionale…

Gossip al Grande Fratello Vip, chi è Sara Soldati?

Dunque, tanto per fare un pochino di gossip, Sara è stata accolta in casa da un Zequila, che sembra essere interessato alla bella modella. Detto ciò, passiamo ad altro e cerchiamo di capire qualcosa in merito alle origini di Sara. Ma chi è Sara Soldati? Su di lei non circolano molte info, per quanto ne sappiamo. Molto nota su Instagram, è nata a Bologna. Un dubbio sorge però, vista la pronuncia vagamente dall’accento straniero, quindi le perplessità restano. Di lei sappiamo che età ha: 20 anni.

E’ diventata famosa grazie al gossip perchè è stata paparazzata a Ibiza insieme a Thibaut Courtois. La Soldati, ad Alfonso Signorini e al pubblico a casa ha chiarito subito il pettegolezzo: “Siamo solo buoni amici”. Nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip, ha detto: “Ho solo 20 anni ma ciò non vuol dire che ho poco da dire – ha svelato -. Sono single perché ho gusti molto difficili, non amo i belli ma chi ha qualcosa da dire”.

Le esperienze in televisione di Sara

Di lei sappiamo che in realtà quella al Grande Fratello Vip non è la prima apparizione di Sara Soldati in Tv. Era stata già protagonista a #CR4 – La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4 nel 2018.

Il gossip con Denver

Nella casa del Grande Fratello Vip avrà l’occasione di farsi conoscere. Nel frattempo, lo “sfortunatissimo” Andrea Denver, oltre ad Asia, dovrà guardarsi le spalle anche da Sara: che fatica! E Antonio Zequila se la farà scappare? Asia e Sara pensano ad Andrea. Andrea pensa alla sua girl. Zequila pensa a Sara, che sogna Denver. Un bel dilemma. come andrà a finire?!