«Una Nessuna Centomila» concerto, la cantante Emma annuncia la data

«Una Nessuna Centomila» concerto, cantanti, biglietti e la nuova data del Concerto contro la violenza sulle donne Campovolo Reggio Emilia

In un recente post Instagram, la cantante Emma Marrone conferma che il concerto «Una Nessuna Centomila» ha una nuova data. Il Concerto contro la violenza sulle donne Campovolo a Reggio Emilia avrebbe dovuto vedere le migliori voci della musica italiana esibirsi alla RFC Arena Reggio Emilia il 19 settembre 2020.

Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus Covid19, le star del Concerto 7 donne 2020 non si esibiranno più in quella data. La nuova data del concerto è stata fissata.

UNA, perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne, NESSUNA, perché nessuna donna deve più essere una vittima, CENTOMILA è il numero delle voci che si potranno unire alla battaglia. Questo sarà il concept del progetto.

Come spiega sempre la produzione, Una Nessuna Centomila, con già più di 85 mila biglietti venduti, sarà uno dei più grandi concerti evento contro la violenza di genere. Ad esibirsi saranno 7 donne tra le più importanti voci femminili d’Italia.

Inoltre, inviteranno un collega uomo ad esibirsi insieme per lanciare un messaggio che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere. Tutti i proventi che si raccoglieranno dal concerto, verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

Come spiega la produzione, chi aveva già acquistato i biglietti per Una Nessuna Centomila per lo show del 19 settembre, può riutilizzarli per la nuova data del 26 giugno 2021. Inoltre, coloro che li hanno acquistati ma non potranno parteciparvi per la nuova data, possono modificare il nome sul biglietto.

La procedura di cambio nominativo si trova sul sito ticketone.it accedendo all’area riservata My Ticket One. Sullo stesso sito sarà possibile anche rivendere i biglietti in possesso. Per chi non li avesse ancora acquistati, non ha occasione migliore per contribuire al sostegno di questa nobile iniziativa.

Le 7 donne che si esibiranno ognuna con la propria band, si alterneranno sul palco di Capmpovolo.