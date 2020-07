Emanuela Tittocchia prende la palla al balzo e lancia un’appello a Maria De Filippi

UeD news oggi Roma 21-07-2020, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Emanuela Tittocchia, dopo aver parlato del suo ex Fabio Testi al quale ha dedicato una lettera poche settimane fa ha voluto parlare di Maria De Filippi, definendola: “E’ molto brava a capire le persone. Sono certa che riuscirebbe a intuire quale potrebbe essere l’uomo giusto per me…“.

Inoltre l’opinionista di Barbara D’Urso, Emanuela Tittocchia, non si è fatta sfuggire l’occasione ed ha lanciato un chiaro appello alla signora del dating show televisivo di Casa Mediaset in onda su Canale 5.

UeD news oggi, Emanuela Tittocchia: “Sarei perfetta”

UeD news oggi: durante l’intervista al succitato giornale arriva l’appello di Emanuela Tittocchia a Maria De Filippi: “Fammi sedere sul Trono di Uomini e Donne, tu sei la mia unica speranza…“. Incuriosito il giornalista ha chiesto alla Tittocchia se davvero sarebbe pronta a sedersi sul trono di Uomini e Donne, e la stessa ha dichiarato: “Vorrei proporre a Maria di lanciare il Trono Milf visto che l’80% dei ragazzi che mi scrive e mi invita a uscire ha un’età tra i 22 e i 30 anni…Mi dicono che sono il loro sogno…“.

Sull’argomento l’opinionista ha voluto precisare: “Io non corteggio proprio nessuno, per carità, sono gli uomini che devono corteggiare me. Vorrei spiegare due o tre cose ai maschietti, che si sono dimenticati come si corteggia una donna…” afferma Emanuela Tittocchia.