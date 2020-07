Valeria Marini rivelazione clamorosa sul matrimonio con il suo fidanzato Gianluigi Martino a Ogni Mattina

Valeria Marini gossip a Ogni Mattina: Roma 21-07-2020: Ospite di Adriana Volpe e Alessio Viola ad “Ogni Mattina” Valeria Marini ha sferrato un duro attacco ad Antonella Elia, dichiarando: “Ha rovinato il Grande Fratello”. La Marini ha poi motivato la sua affermazione parlando del GF ed ha confessato: “Volevo ringraziare Alfonso Signorini perché ha fatto un Grande Fratello magistrale”.

“Purtroppo il Grande Fratello è stato rovinato da Antonella Elia, che mi ha messo anche le mani addosso. Siccome io con Adriana sono di famiglia dovevo dire questa cosa”.

Valeria Marini gossip a Ogni Mattina sul matrimonio

Alessio Viola al comando insieme ad Adriana Volpe di “Ogni Mattina” vedendo aria di bufera glissa sull’argomento Grande Fratello ricordando alla Marini che sono in un altra trasmissione e su un altra emittente e sposta l’argomento sul suo fidanzato Gianluigi Martino.

Silvana Giacobini, giornalista ospite in studio, chiede alla Marini come sua madre, considerato il legame molto forte tra madre e figlia, vive la sua storia con il fidanzato Gianluigi Martino.

Valeria Marini Ogni Mattina rivelazione di gossip sul matrimonio con il suo fidanzato Gianluigi

Valeria Marini Ogni mattina: Domanda alla quale con un assoluto savoir fare la Marini ha risposto: “Io spero che mia mamma verrà qui in studio, così risponderà lei”, la Marini ha poi aggiunto: “Di sposarmi non mi sposo, assolutamente. A me non piace fare gli annunci sulla mia vita privata, anche perché ho sofferto molto in passato, anche per non ascoltare mia mamma“.

Concludendo anche la Volpe ha voluto dire la sua, difendendo la Marini e dichiarando: “Dovete sapere qual è la cosa più bella di Valeria. E’ che in nessuna intervista ha mai parlato male di una collega. Tu sei davvero un’amica delle donne“.