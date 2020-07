News tv: Premio GammaDonna diventa anche format televisivo

Roma 21-07-2020, News tv: Il Premio GammaDonna 2020 si rinnova e diventa anche un format televisivo per raccontare al grande pubblico le imprenditrici innovative oltre le mura dell’azienda. Le storie di innovazione delle imprenditrici finaliste approderanno negli studi televisivi di QVC Italia e saranno raccontate in uno “Speciale”, trasmesso in prime time sui canali social del network tv, di GammaDonna e sui canali televisivi 32 del digitale terrestre e 475 di Sky.



Le dichiarazioni del Presidente di Gamma Donna Mario Parenti

Premio GammaDonna 2020: dalla difficile gestione dell’emergenza sanitaria, passando per il reperimento degli investimenti in fase di startup e crescita, fino ai momenti più significativi del proprio percorso, il Premio 2020 valuterà la capacità imprenditoriale innovativa delle donne.

“Mai come quest’anno la capacità di resistere e porre le basi per un rilancio dell’attività produttiva della propria impresa è diventata cruciale. Solo chi avrà dimostrato una forte propensione all’innovazione e la capacità di tradurla in pratica avrà la possibilità di trasformare questa crisi in opportunità”, dice il presidente GammaDonna Mario Parenti che lancia la dodicesima edizione del Premio, nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la valorizzazione del talento imprenditoriale femminile. Davvero un bel progetto, complimenti!