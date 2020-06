A pochi giorni ormai l’inizio della nuova edizione di Unomattina Estate edizione 2020 previsto per il 29 Giugno sono tanti i rumors sui futuri conduttori del programma estivo Rai1

«UnoMattina Estate 2020», fervono i preparativi per l’imminente inizio della nuova edizione di Unomattina. Secondo quanto riporta Davide Maggio, i due volti della scorsa edizione Roberto Poletti e Valentina Bisti saranno quasi certamente sostituiti da due altrettanti noti volti di casa Rai:” Alessandro Baracchini e Barbara Capponi.

«UnoMattina Estate 2020», svelati i conduttori di Rai1

Se effettivamente saranno loro a sostituire i conduttori in carica si troveranno difronte una dura prova. Come tutti i programmi anche «UnoMattina Estate» dovrà fare i conti con il post Covid rispettando misure e distanze governative.

«UnoMattina Estate 2020» conduttori Alessandro Baracchini e Barbara Capponi

Alessandro Baracchini non è certo un volto nuovo per casa Rai avendo lavorato dal 1996 al 1999 alla creazione di Rai News 24. Nel corso degli anni Baracchini si è dedicato alla politica e all’attualità. Indimenticabile la sua performance in diretta a “Un Giorno da Pecora” dove Baracchini fece coming-out nel 2012.

Barbara Capponi

Anche la nuova co-conduttrice, ancora da confermare Barbara Capponi, non è certo un volto nuovo di casa Rai. In passato l’abbia vista partecipare a “Ballando con le Stelle” per poi passare alla conduzione del Tg1 e per finire “Estate in diretta” e lo stesso “UnoMattina“.