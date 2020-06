Vediamo quando inizia Temptation Island 2020 anticipata la data di inizio del reality show, l’isola delle tentazioni parte in anticipo la data di inizio

Vediamo quando comincia Temptation Island 2020. Fervono i preparativi mentre i fan sono in trepidazione per l’inizio del reality più atteso dell’estate: Temptation Island 7. Come già noto il programma non sarà in diretta, motivo questo che negli ultimi giorni ha scatenato molti rumors insinuando un’anticipo sulla data di inizio. Confermate le prime due coppie del cast: “Antonella Elia e Pietro Delle Piane” una e l’altra composta da:” Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso“.

Chi partecipa? Coppie Temptation 2020 nomi, smentita ufficiale invece da parte della produzione sulla coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Temptation island 2020 quando inizia: la data di inizio

Quando inizia Temptation Island 7? Il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è pronto a partire. Nella splendida cornice del resort di Is Morus Relais nella splendida terra di Sardegna. Il reality anticipa la data di inizio, prevista per il 7 Luglio 2020 al 2 di Luglio, molte le indiscrezioni che ipotizzavano addirittura il 30 Giugno come data di inizio.

Inizia prima Temptation Island 7, anticipata la data di inizio

L’annuncio pubblicato su tutti i canali social del programma con un’immagine canonica del programma ed in didascalia si legge: “Save the date, ufficiale: ci vediamo giovedì 2 luglio con la prima puntata di Temptation Island 7 ! Ci sarete vero?”.

Anticipazioni gossip e news

Il post è stato preso subito d’assalto dai fan del reality che lo hanno tempestato di commenti, cuoricini e like. Fra i commenti leggiamo: “Pronti“, “Finalmente“, “Ora l’Estate ha un senso” e ancora “Nooooh, vabbeh Meraviglia!“. A questo punto non ci resta che aspettare e vedere quale fra gli amori messi alla prova resisterà?

Le coppie, i nomi nuovi, i concorrenti tentatori protagonisti dell’atteso reality all’isola delle tentazioni. A breve, nella giornata di oggi 23 giugno 2020 pubblicheremo le altre due coppie concorrenti ufficiali, non vip, che parteciperanno al tv show condotto da Filippo Bisciglia.