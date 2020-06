Cast completo, Giuria, Ballerini, Concorrenti e Cantante Mascherato

Prima puntata del programma televisivo italiano

Quando inizia Ballando con le stelle 2020? Si farà, data, inizio, prima puntata e cast completo

Vediamo quando inizia Ballando con le stelle 2020. Il programma si farà, la data è ufficiale, inizio prima puntata prevista subito dopo la fine dell’estate. Milly Carlucci sembra avere tutto pronto per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Il programma televisivo italiano torna in prima serata su Rai 1, dove nel cast, i concorrenti, cantanti, attori, comici e sportivi imparano l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

L’edizione 2020 di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci, che sarebbe dovuto andare in onda a Marzo e stato cancellato a causa della Pandemia sociale da covid-19, andrà in onda in su Rai Uno il sabato sera, non alla 21.20, ma alle 20.40. La data di inizio del programma Ballando con le Stelle 2020 è il 12 settembre.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: sfida al veleno a colpi di Auditel

Ballando con le Stelle 2020

Inoltre la padrona di casa di “Ballando con le stelle” si troverà difronte ad un’ardua sfida. Milly Carlucci e Maria De Filippi andranno in onda in contemporanea sulle rispettive reti. Maria e Milly a confronto: chi la spunterà fra le due icone del piccolo schermo italiano, la padrona di casa Rai o quella Mediaset?

Milly Carlucci e il Cantante Mascherato

Mentre fan e gossip si sbattono nel pensare alla sfida fra i due colossi delle rispettive reti televisive, la Carlucci insieme al suo team lascia trapelare l’ingresso nel cast di un concorrente misterioso che darà uno scossone a tutta la trasmissione.

Top secret ancora l’identità di quest’ultimo ma il mondo del gossip ed anche i fan sono in trepidazione per conoscere il nome celato. Nel frattempo la conduttrice è già a lavoro per la seconda edizione edizione del Cantante Mascherato in onda su Rai 1 da Gennaio 2021 il venerdì sera.

Ballando con le stelle 2020 cast: giuria ballerini e concorrenti

Gli storici giurati di Ballando con le stelle sono stati riconfermati, in giuria: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

I ballerini confermati: Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Raimondo Todaro, Sara Di Vaira, Vera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando, Luca Favilla, Samuel Peron, Marcello Nuzio, Stefano Oradei e Maykel Fonts.