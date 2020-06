Antonella Elia, Temptation Island 2020 rivelazione sul fidanzato Pietro Le Piane

Temptation Island 2020 sta per iniziare dopo l'ufficializzazione della partecipazione di Antonella Elia e Pietro, rivela i motivi della sua scelta. L'Isola delle tentazioni, Temptation Island, il reality show dell'estate sta per iniziare all'insegna delle reazioni dei propri partner. Forse mai come questa edizione vedremo vere reazioni alle provocazioni dei Tentatori e tentatrici. A moderare la compagnia il conduttore romano Filippo Bisciglia , che proprio l'altro giorno è sbarcato Santa Margherita di Pula in Sardegna nella storica location che anche quest'anno ospiterà il reality estivo tanto atteso.

Dunque siamo agli sgoccioli, è davvero tutto pronto per l'inizio del reality delle tentazioni che inizierà il 07 Luglio prossimo, programma che negli anni è diventato simbolo dell'estate.

Antonella Elia Temptation Island 2020: fatale per Pietro?

Antonella e Pietro prima di Temptation Island 2020

Riguardo al cast sono molte le coppie in lizza come ad esempio la coppia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ma l'ufficializzazione della partecipazione è arrivata solo per una coppia quella formata da Antonella Elia e Pietro Le Piane. Sulla rete ammiraglia Mediaset in onda già il promo della coppia che annuncia la loro partecipazione e rivela retroscena piccanti.

Antonella su Pietro: “Ho detto si a Temptation Island perché….”

Durante il promo che sta andando in onda in questi giorni riguardante la partecipazione al reality della coppia Elia -Delle Piane, la Elia rivela i motivi che l'hanno spinta ad accettare, e dichiara: "Ciao, sono Antonella. Sto con Pietro da 1 anno e tre mesi…Ho detto si a Temptation perchè mi stuzzica molto l'idea di vedere la reazione di Pietro vedendomi attorniata da uomini".

Pietro: “Sono un uomo del Sud…Ho una gelosia proprio fisica…“

Non tarda ad arrivare la risposta di Delle Piane che sempre nel promo rivela un retroscena inaspettato: "Sono un uomo del Sud…Ho una gelosia proprio fisica…Non devi farti toccare neppure le mani e i piedi…E' meglio…Evitiamo…". Divieto di qualsiasi contatto quindi per l'Elia in un'edizione dove già le norme governative sul distanziamento sociale hanno messo delle restrizioni molti forti al programma.

Per questa edizione si passa infatti da una tentazione fisica ad una mentale, forse ancor più pericolosa.

Antonella e Pietro usciranno insieme?

Spiazzata dalla gelosia confessata dal compagno Antonella Elia reagisce di pancia e risponde:"Allora che cosa faccio?".

Domanda che troverà risposta all'interno del reality. Fra la gelosia di Delle Piane e le intenzioni provocatorie della Elia ne vedremo sicuramente delle belle a Temptation Island 2020 L'amore fra l'Elia e Delle Piane resisterà al tentazioni che entrambi riceveranno in Sardegna? Ma soprattutto Antonella e Pietro usciranno insieme da Temptation Island 2020?