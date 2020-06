Valigie pronte per Filippo Bisciglia in partenza da Fiumicino. Destinazione? La location di Temptation Island 2020 in Sardegna

Ormai manca davvero poco al 7 luglio, sera in cui andrà in onda la prima puntata del tanto discusso Temptation Island. Filippo Bisciglia ha già fatto i bagagli e, con un video Instagram registrato agli imbarchi di Fiumicino ha informato i suoi follower di essere pronto per partire alla volta della location di Temptation Island 2020.

Anche quest’anno il reality avrà luogo al Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Prima di imbarcarsi, in conduttore ci ha tenuto a dare l’annuncio ai suoi fan: “mai come quest’anno non vedevo l’ora di potervi dire partenza da Roma Fiumicino per Temptation Island!“.

“Non vedo l’ora di conoscere le coppie”

Con queste parole Filippo Bisciglia continua il suo annuncio mentre aspetta di imbarcarsi per la location di Temptation Island 2020. Ma a proposito, quanto ne sappiamo, ad oggi, sulle coppie partecipanti? Una cosa ormai certa è che questa edizione vedrà la partecipazione di coppie famose miste a coppie sconosciute. Le indiscrezioni sui vip continuano a puntare su Antonella Elia con Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro con Lorenzo Amoroso e Giovanna con Sammy Hassan. Sarà vero? Ormai basta solo un altro po’ di pazienza per sciogliere questo dilemma, infatti il cast completo del reality sarà rivelato pochi giorni prima della prima puntata. Nessuna notizia invece riguardo i tentatori. L’unico di cui si vocifera sarebbe un ex corteggiatore di Sara Tozzi.

Rivelazioni su Alessia Marcuzzi… Che fine ha fatto?

Mentre Filippo Bisciglia è felice di volare verso la location di Temptation Island 2020 a Santa Margherita di Pula, Alessia Marcuzzi per il momento rimane a casa. Infatti, insieme l’annuncio della commistione delle due versioni Vip e Nip, giunse anche la notizia che la conduttrice sarebbe stata tagliata fuori da Temptation.

Tuttavia, oggi Canale 5 fornisce un aggiornamento che dovrebbe chiarire la posizione della Marcuzzi. Infatti, l’edizione esclusivamente Vip del reality, condotto da Alessia, dovrebbe andare in onda a Settembre. Tutto ciò, tra conferme e disdette, risulta alquanto strano. Cosa starà tramando la Mediaset? Per saperlo non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.