A pochi giorni dall’inizio del reality Temptation Island rivelata anche l’ultima coppia dei concorrenti partecipanti nip, Alessandro e Sofia

Alessandro e Sofia a Temptation Island 2020 per riscoprire l’amore sopito da un po’ di tempo. Il 2 luglio sta arrivando, tutto pronto per la messa in onda del reality che negli anni si è conquistato il titolo di simbolo dell’estate. Li riprese nella magnifica terra di Sicilia sono già iniziate. Conduttore, cast e staff blindati nell’isola stanno dando vita al tanto atteso Temptation Island.

Alessandro e Sofia Temptation Island 2020

Quest’anno come dichiarato dal conduttore per la prima volta in via del tutto eccezionale vedremo cimentarsi nel reality delle tentazioni coppie vip e non.

La produzione, in attesa della messa in onda ha svelato i nomi delle coppie che metteranno a dura prova il loro amore resistendo alle tentazioni sull’isola.

Temptation Island 2020, ultima coppia concorrente Alessandro e Sofia

A chiudere il cerchio delle presentazioni delle coppie partecipanti al reality arriva il promo di Alessandro e Sofia. Insieme da quattro anni e mezzo hanno vissuto un periodo di crisi dovuto all’innamoramento da parte di lei nei confronti di un altro ragazzo.

Sul rapporto con la fidanzata, Alessandro ha confessato: “Io mi sono innamorato subito di lei perché ha gli occhi più belli del mondo. Purtroppo lei ha frequentato per sei mesi un’altra persona mentre stava ancora con me. Penso che Temptation Island sia per lei l’ultima spiaggia”.

Temptation Island 2020: “Sono Sofia, ho 30 anni e sto con Alessandro da circa 4 anni e mezzo”.

Lei si è dichiarata pronta a scoprire se è l’amore tra lei e lui ha semplicemente avuto una battuta d’arresto oppure sia definitivamente finito, confessando: “Sono Sofia, ho 30 anni e sto con Alessandro da circa 4 anni e mezzo. È nata a mille e poi sono iniziati i nostri tira e molla. Devo capire se questo rapporto può riconquistare fiducia e che non sia un amore malato“.

L’amore messo già a dura prova di Alessandro e Sofia riuscirà a superare tutte le tentazioni ed a trionfare???? Un edizione scoppiettante quella 2020 del reality estivo. Chissà quali coppie tra Vip e Nip riuscirà a superare questa prova d’amore a cui ha deciso di sottoporsi.