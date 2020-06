News Temptation Island il conduttore Filippo Bisciglia inizia i riti scaramantici prima dell’inizio delle riprese

News Temptation Island 2020 – Ormai manca pochissimo alla messa in onda di Temptation Island. Il programma di Filippo Bisciglia, negli ultimi giorni è stato al centro di innumerevoli rumors riguardo alle coppie, alla messa in onda e soprattutto alla sua fusione con la versione Nip. Stando alle indiscrezioni, metà dei concorrenti dovrebbero essere Vip.

Oggi, a pochissime settimane dall’inizio del reality, si vede il suo conduttore che sta già iniziando tutti i riti scaramantici servendosi anche del suo profilo Instagram. Ma quali sono?

La foto porta fortuna di Filippo Bisciglia: “Stiamo per Partire”

News Temptation Island, Parla Filippo Bisciglia: “Pronto a Partire”

Sul suo profilo Instagram Filippo Bisciglia ha postato una sua vecchia foto con il logo del reality sullo sfondo. Non è la prima volta che il conduttore pubblica proprio questa foto, che risale a due anni fa. A tutto questo c’è un motivo, si tratta di un vero e proprio rito scaramantico. A spiegarlo è direttamente Filippo nella didascalia della foto: “questa è una delle 3 foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del nostro programma…Dico nostro perché sono convinto che sia così“.

Ecco quindi svelato uno dei segreti del conduttore di Temptation Island. Nessuno può dire che questo “rituale” non funzioni, visti gli ascolti record delle scorse edizioni del reality.

Ma quanto ne sappiamo sulle coppie?

Le news su Temptation Island si stanno susseguendo l’una dopo l’altra. Quella più clamorosa è quella che riguarda l’improvviso e sospetto accorpamento di edizioni Vip e Nip. Molte altre indiscrezioni hanno al loro centro le coppie concorrenti. Dopo la conferma di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sono stati nominati anche Gemma Galgani e Nicola Sirius Vivarelli (che hanno prontamente smentito), oltre che a Giovanna Abate e Sammy Hassan. Manila Nazzaro e Amoruso.

Per non parlare delle sorelle Buccino (fake news anche in questo caso). Adesso si vocifera su Giulia Cavaglià e Francesco Sole. Sarà vero? Nessuna voce di corridoio, invece, per quanto riguarda i tentatori del reality più piccante dell’estate. Ma basterà attendere con pazienza i prossimi aggiornamenti.