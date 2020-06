Un nuovo reality? Come si chiamerà? «Affinity»

E’ proprio così, la tv non smette mai di stupire e affascinare i suoi telespettatori, un nuovo programma, un nuovo reality sta per nascere…Affinity! Manca davvero poco al debutto previsto per inizio autunno, la location? Pare che sarà interamente realizzato in Puglia, in un posto incantevole.

I presentatori del nuovo reality Affinity: Giacomo Urtis e Manila Gorio

Le primissime registrazioni si terranno ad Agosto, i presentatori sono saranno la transgender Manila Gorio e il famoso chirurgo dei vip, ex isola dei famosi Giacomo Urtis. Dovrebbero partecipare 28 vip che dovranno vivere in stile “reality” 24 ore su 24 insieme cercando di stabilire qualsiasi tipo di affinità tra loro.

Su quale canale tv sarà trasmesso «Affinity»?

Molti affermano che il nuovo reality potrebbe essere trasmesso proprio da Mediaset, forse su Italiauno, altri confermano che invece sarà la famiglia Discovery a mandarlo in onda, insomma i palinsesti si stanno per completare e a breve scopriremo dove sarà destinato questo nuovo esperimento sociologico.

Solo chi rimane in gioco sopravvivendo alle nomination ha maggiori possibilità di vincere. Una sorta di esperimento sociologico dove a vincere sarà chi avrà stabilito il massimo delle affinità fra i concorrenti rimasti in gioco. Insomma un vero e proprio esperimento sociale!

Un nuovo reality ma cosa avrà di nuovo?

Ci chiediamo un pò tutti adesso, se si tratterà dell’ennesimo reality visto e rivisto o se davvero sarà in grado di catturare l’attenzione del pubblico in modo originale grazie ad altri elementi attrattivi che vadano aldilà dell’ambientazione e della bellezza dei vip.

Come si dice, lo scopriremo solo vivendo! Sicuramente i nomi dei presentatori sono interessanti e incuriosiscono molto, sarà un programma che terrà testa a tutti i reality più famosi conosciuti fino ad oggi? Restiamo col fiato sospeso!

Sicuramente il nome “Affinity” induce a pensare che non si tratti solo dell’ennesimo reality dove i protagonisti sono ripresi h24 ma che il concetto di base poggi proprio sulle affinità, è vero. Ma cosa e come tutto questo emergerà ? Non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata di “Affinity”!