Tale e Quale Show 2020 cast completo

Tale e Quale Show 2020 cast

Carolina Rey concorrente a Tale e Quale Show 2020 cast. Chi è Carolina Rey? E’ una conduttrice televisiva Rai e Mediaset, attrice e cantante. La sua popolarità nasce dai programmi per ragazzi che ha condotto su Rai Gulp, la kermesse canora per bambini Lo Zecchino D’Oro. Inoltre, la Rey ha preso parte ad alcune pellicole cinematografiche di successo, come “Poveri Ma Ricchi” di Fausto Brizzi, “Compromessi Sposi” con Rosalinda Celentano di cui ha inciso anche la colonna sonora.

Inoltre ha presentato su Rete4 il programma tv La settima porta e tanti altri. Ne parliamo perchè la vedremo a settembre di nuovo in tv come concorrente del noto programma “Tale e quale show 2020” condotto da Carlo Conti.

Tale e Quale Show 2020

Tempo fa Carolina Rey aveva dichiarato il sogno di approdare al Festival di Sanremo come conduttrice, ma se accadesse come cantante Carolina non si tirerebbe indietro, come afferma nell’intervista sul giornale “recensiamomusica”.

Carolina Rey prima del programma televisivo Tale e Quale Show 2020 a recensiamomusica ha dichiarato: “Mai dire mai, nella vita tutto può succedere. L’esempio più recente che ho è quello di Lodovica Comello, una bravissima conduttrice che ha gareggiato proprio lo scorso anno. Sicuramente, come detto prima, è un pregiudizio che è stato ormai sdoganato”.

Le parole pronunciate da Carolina sono un evidente segno di maturità. Nel momento in cui le si chiede cosa vorrebbe realmente realizzare nella sua vita lavorativa ci va con i piedi di piombo! Greta si definisce in ogni caso una “emergente” che ha ancora molto da imparare.

“Sono una sostenitrice degli artisti completi…”

Durante l’intervista sul giornale “recensiamo musica” lei risponde così: “Sono una sostenitrice degli artisti completi e non mi sento una cantante solo perché ho fatto una canzone, mi definisco un’emergente che ha voglia di continuare a migliorare, a costruirsi e che ha tante e diverse frecce nel proprio arco. Cosa vorrei fare da grande? La conduttrice-attrice che strizza un occhio alla musica. Questo è quello che mi sento di dirti oggi”.

Tale e Quale Show 2020 cast completo

È tutto pronto per la nuova edizione di Tale e Quale Show 2020. Ecco i tutti i protagonisti

Luca Ward

Francesco Paolantoni

Carmen Russo

Sergio Muniz

Virginio

Pago

Barbara Cola

Francesca Manzini

Carolina Rey

Giulia Sol

Quando inizia Tale e Quale Show 2020?

Ecco quando inizia Tale e Quale Show 2020. Il fortunato programma tv sarà condotto dal padrone di casa Carlo Conti e inizierà il 18 settembre 2020 sempre su Rai1.