Chi è Pietro Castellitto?

Chi è Pietro Castellitto? E’ il figlio dell’attore Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, attrice scrittrice, drammaturga. Castellitto esordisce al cinema in giovane età, all’età di tredici anni debutta nel 2004 in Non ti muovere film. Viene diretto dal padre in altri due film: La bellezza del somaro del 2010 e Venuto al mondo del 2012. Successivamente Lucio Pellegrini lo sceglie per interpretare il ruolo di Marco nella commedia È nata una star?

Pietro Castellitto si laurea in filosofia presso la Sapienza di Roma. Nel 2018 interpreta Secco in La profezia dell’armadillo, per cui vince il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’argento 2019.

Pietro Castellitto nella serie tv “Speravo de morì prima” interpreta Totti

Pietro Castellitto in tuta e felpa con tanto di cappuccio, in questi giorni sta girando le scene della serie “Speravo de morì prima” insieme agli attori del cast. Il set? Sicuramente il TeatroMarcello, set naturale della serie tv dedicata a Francesco Totti. Sembra che in totale saranno circa sei puntate, che andranno in onda su Sky e WildSide con la regia di Luca Ribuoli.

Questa è la seconda settimana di riprese (si continuerà per altre undici, sparse per Roma). Il film è tratto dall’autobiografia del numero 10 e storico Capitano della a.s.Roma 1927, rievoca gli ultimi due anni di carriera dell’Ottavo Re di Roma, in cui Greta Scarano interpreta Ilary Blasi. Si vedrà nel 2021.