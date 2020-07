Carmen Russo rifiuta la versione s spagnola del Grande Fratello insieme al marito Enzo Paolo Turchi. Hanno detto “no”. Ecco il motivo

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi erano stati invitati a partecipare all’adattamento spagnolo del famosissimo reality, ma Carmen Russo, inaspettatamente rifiuta di partecipare al Grande Fratello. Perché?

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi una coppia a prova di bomba. La loro storia d’amore ha vinto su tutto e tutti. Due ballerini strepitosi che da sempre hanno lavorato fianco al fianco coltivando l’amore per la danza e l’uno nei confronti dell’altro. Amore suggellato pochi anni fa dall’arrivo della piccola Maria. Nell’intervista concessa al settimanale Mio, la ballerina svela i motivi del suo diniego alla partecipazione al Grande Fratello Spagnolo.

Carmen Russo sul Grande Fratello Spagnolo: “…lo farei da sola!”

Per chi non lo ricordasse, per Enzo e Carmen non sarebbe il primo riufiuto di un reality. La coppia infatti disse di no anche a Pechino Express diversi anni fa. Oggi, sempre nell’intervista per il settimanale succitato la ballerina Carmen Russo (che da poco ha anche realizzato una linea di bellezza tutta sue) ha rilasciato una confessione inaspettata. Dopo aver sottolineato che il suo amore con Enzo Paolo Turchi è più forte che mai anche se il lockdown li ha messi a dura prova come tutti del resto, Carmen ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a dire di no al Grande Fratello Spagnolo dichiarando: “Da sola parteciperei a un reality, così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato“. La motivazione quindi troverebbe fondamento nella piccola Maria ancora bisognosa di attenzioni.