Lorella Cuccarini allontanata da “La Vita in Diretta” a parlare stavolta il direttore di Rai 1, Stefano Coletta.

Lorella Cuccarini non condurrà la prossima edizione di “La Vita in Diretta”. Questa la notizia che impazza sui social da diverse settimane ormai. Dopo tante polemiche, gossip e pettegolezzi il direttore di Rai 1 Stefano Coletta a seguito della pubblicazione dei nuovi palinsesti ha voluto esprimersi sull’accaduto ed in particolar modo sulla conduttrice.

Il direttore di Rai 1, su Lorella Cuccarini

Dopo la pubblicazione dei palinsesti Rai che vedono Alberto Matano unico conduttore di “La Vita In Diretta” il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha voluto esprimere la sua opinione sull’ex co-conduttrice Lorella Cuccarini entrata in un vortice di polemiche e gossip a seguito dell’esclusione dal programma. Sulla conduttrice Coletta ha dichiarato: “Ho letto polemiche…Devo dire che con la Cuccarini abbiamo ottimi rapporti…Ho semplicemente deciso di strutturare il palinsesto in chiave giornalistica…Assolutamente nulla contro di lei“.

Stefano Coletta: “Ho scelto di portare a Rai 1 giornalisti interni”.

Riferendosi poi, invece, alla conduzione unica affidata ad Alberto Matano Coletta ha affermato: “Ho scelto di portare a Rai 1 giornalisti interni. Le morning news devono alimentare la voglia di sapere. Tornerà Eleonora Daniele e Alberto Matano tornerà, da solo, a La Vita in Diretta. Matano tornerà con un linguaggio più contemporaneo…“.