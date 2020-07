Pubblicati i nuovi palinsesti Rai, le ultime notizie su Domenica In e le novità su Mara Venier

Ultime notizie Domenica In: Dopo l’enorme successo della stagione televisiva appena terminata la Rai comunica i palinsesti per la prossima stagione e conferma Mara Venier alla conduzione di Domenica In.

La conduttrice, Venier, ha appreso la notizia con gioia dichiarando: “Domenica In quest’anno è stata un grandissimo successo. Siamo diventati un programma nuovo nel momento della pandemia, mi sono messa da sola su una scrivania senza più ospiti e sono andata in onda con un programma completamente diverso”.

La Venier e le novità della prossima stagione di Domenica In

Ultime notizie Domenica In: Mara Venier resta al comando della domenica della Tv nazionale. La conduttrice che durante tutta la Pandemia non si è data per vinta e ha continuato a condurre la sua trasmissione senza pubblico e con grandi difficoltà.

Domenica In la nuova edizione a Mara Venier

La Venier ha rilasciato una dichiarazione “bollente” sulla prossima stagione a Adnkronos, rivelando le novità previste al momento per il programma: “La novità sarà il fatto della settimana, che affronteremo domenica. Probabilmente ci sarà o un faccia a faccia o un mini talk dove tratteremo, a modo mio, il fatto della settimana”.